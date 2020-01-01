Poznaj tokenomikę Keefer Bunny (KFR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KFR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Keefer Bunny (KFR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KFR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Keefer Bunny (KFR) Odkryj kluczowe informacje o Keefer Bunny (KFR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Keefer Bunny (KFR) Keefer Bunny is a community of cannabis enthusiasts and crypto lovers who are passionate about memecoins and the exciting world of $KFR! 🌿💸 With 4/20 falling on Easter this year, we're ready to make this celebration unforgettable!We've built a reward system that benefits the top 50 holders through LP rewards on Meteora, and we're always giving back with epic giveaways from our wallet, which holds Easter eggs full of surprises. 🥚 Oficjalna strona internetowa: https://keeferbunny420.carrd.co/ Tokenomika i analiza cenowa Keefer Bunny (KFR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Keefer Bunny (KFR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 160.46K Całkowita podaż: $ 930.31M Podaż w obiegu: $ 930.31M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 160.46K Historyczne maksimum: $ 0.00192059 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00017501 Tokenomika Keefer Bunny (KFR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Keefer Bunny (KFR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KFR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KFR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.