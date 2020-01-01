Poznaj tokenomikę KDR (KDR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KDR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę KDR (KDR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KDR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / KDR (KDR) / Tokenomika / Tokenomika KDR (KDR) Odkryj kluczowe informacje o KDR (KDR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o KDR (KDR) Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary in-game currency and integrates with NFTs for asset ownership. Demand is driven by its dual functionality, creating a vibrant virtual economy. Scarcity is enhanced through limited NFT releases and fixed token supply. The Play-to-Earn model rewards users, fostering engagement and retention within the gaming community. Oficjalna strona internetowa: https://kaidro.com/ Kup KDR teraz! Tokenomika i analiza cenowa KDR (KDR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KDR (KDR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 130.19K $ 130.19K $ 130.19K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 15.10M $ 15.10M $ 15.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 862.15K $ 862.15K $ 862.15K Historyczne maksimum: $ 0.389192 $ 0.389192 $ 0.389192 Historyczne minimum: $ 0.00669518 $ 0.00669518 $ 0.00669518 Aktualna cena: $ 0.00861502 $ 0.00861502 $ 0.00861502 Dowiedz się więcej o cenie KDR (KDR) Tokenomika KDR (KDR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KDR (KDR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KDR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KDR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKDR tokenomikę, poznaj cenę tokena KDRna żywo! Prognoza ceny KDR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KDR? Nasza strona z prognozami cen KDR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KDR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.