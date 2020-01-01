Poznaj tokenomikę Kattana (KTN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KTN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kattana (KTN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KTN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Kattana (KTN) / Tokenomika / Tokenomika Kattana (KTN) Odkryj kluczowe informacje o Kattana (KTN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kattana (KTN) Kattana is the trading terminal you have been dreaming of, cutting edge trading tools for Cefi AND Defi enviroments for both pro and beginners. Kattana is the trading terminal you have been dreaming of, cutting edge trading tools for Cefi AND Defi enviroments for both pro and beginners. Oficjalna strona internetowa: https://kattana.io/ Kup KTN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kattana (KTN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kattana (KTN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 45.02K $ 45.02K $ 45.02K Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 181.37K $ 181.37K $ 181.37K Historyczne maksimum: $ 34.36 $ 34.36 $ 34.36 Historyczne minimum: $ 0.01174946 $ 0.01174946 $ 0.01174946 Aktualna cena: $ 0.01806878 $ 0.01806878 $ 0.01806878 Dowiedz się więcej o cenie Kattana (KTN) Tokenomika Kattana (KTN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kattana (KTN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KTN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KTN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKTN tokenomikę, poznaj cenę tokena KTNna żywo! Prognoza ceny KTN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KTN? Nasza strona z prognozami cen KTN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KTN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.