Tokenomika Kamabla (KAMABLA)
Informacje o Kamabla (KAMABLA)
Kamabla Coin is a meme coin designed to capitalize on the immense buzz surrounding the 2024 U.S. presidential elections. Inspired by the viral nickname “Kamabla,” coined by Donald Trump for Kamala Harris, the project taps into the cultural zeitgeist to create a community-driven cryptocurrency. Kamabla Coin is not just a token; it’s a movement where humor, politics, and cryptocurrency intersect.
Vision: Our vision is to provide a fun, engaging, and unique crypto experience, combining the world of memes, politics, and the decentralized economy. KAMBLA Coin seeks to become a leading meme coin by utilizing the excitement surrounding the U.S. elections and encouraging community engagement.
Tokenomika i analiza cenowa Kamabla (KAMABLA)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kamabla (KAMABLA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Kamabla (KAMABLA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Kamabla (KAMABLA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów KAMABLA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów KAMABLA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszKAMABLA tokenomikę, poznaj cenę tokena KAMABLAna żywo!
Prognoza ceny KAMABLA
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KAMABLA? Nasza strona z prognozami cen KAMABLA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.