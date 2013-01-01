Poznaj tokenomikę Junkcoin (JKC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JKC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Junkcoin (JKC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JKC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Junkcoin (JKC) / Tokenomika / Tokenomika Junkcoin (JKC) Odkryj kluczowe informacje o Junkcoin (JKC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Junkcoin (JKC) Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin. Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024". Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin. Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network. As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even "junk" can be valuable when powered by a passionate community! Oficjalna strona internetowa: https://junk-coin.com/ Biała księga: https://junk-coin.com/junkenomics/ Kup JKC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Junkcoin (JKC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Junkcoin (JKC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 739.67K Całkowita podaż: $ 20.82M Podaż w obiegu: $ 20.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 739.67K Historyczne maksimum: $ 0.747856 Historyczne minimum: $ 0.02020314 Aktualna cena: $ 0.0355295 Dowiedz się więcej o cenie Junkcoin (JKC) Tokenomika Junkcoin (JKC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Junkcoin (JKC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JKC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JKC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJKC tokenomikę, poznaj cenę tokena JKCna żywo! Prognoza ceny JKC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JKC? Nasza strona z prognozami cen JKC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JKC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.