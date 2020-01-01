Poznaj tokenomikę JulSwap (JULD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JULD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę JulSwap (JULD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JULD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o JulSwap (JULD) What is the project about? JULSWAP DAO: Empowering Community Governance and Decision-Making JULSWAP DAO is an innovative and community-driven project that places power and decision-making authority directly in the hands of its token holders. With each JULD Token representing a voting right within the DAO, participants have a genuine opportunity to shape the future of the ecosystem. The Utilization of DAO Token (JULD): Voting Power: Every JULD Token carries one voting right, ensuring that each participant's voice is heard and considered in the decision-making process. Proposal Acceptance: To be accepted, proposals require a minimum of 5% of the total token supply to vote with a "YES." This ensures that proposals garner sufficient support before progressing. Majority Consensus: For a proposal to pass, a minimum of 50% of all votes cast must be positive. This ensures that decisions represent the majority sentiment within the community. Timely Voting: The voting timeline for proposals is set at 72 hours, providing ample opportunity for community members to participate and contribute their perspectives. What’s next for your project? Liquidity.Bond DAO Community What can your token be used for? Earn While You Vote: Here's where it gets truly remarkable! When you exercise your voting rights, you have the opportunity to earn fees in the process. Your engagement and active involvement in the governance of our project are not only appreciated but also rewarded. This unique incentive structure aligns your interests with the success of our ecosystem. What is the project about? Timely Voting: The voting timeline for proposals is set at 72 hours, providing ample opportunity for community members to participate and contribute their perspectives. What's next for your project? Liquidity.Bond DAO Community What can your token be used for? Earn While You Vote: Here's where it gets truly remarkable! When you exercise your voting rights, you have the opportunity to earn fees in the process. Your engagement and active involvement in the governance of our project are not only appreciated but also rewarded. This unique incentive structure aligns your interests with the success of our ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://julswap.com Tokenomika i analiza cenowa JulSwap (JULD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JulSwap (JULD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 71.08K $ 71.08K $ 71.08K Całkowita podaż: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Podaż w obiegu: $ 592.17M $ 592.17M $ 592.17M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 96.03K $ 96.03K $ 96.03K Historyczne maksimum: $ 0.75279 $ 0.75279 $ 0.75279 Historyczne minimum: $ 0.00005001 $ 0.00005001 $ 0.00005001 Aktualna cena: $ 0.00012004 $ 0.00012004 $ 0.00012004 Dowiedz się więcej o cenie JulSwap (JULD) Tokenomika JulSwap (JULD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JulSwap (JULD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JULD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JULD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJULD tokenomikę, poznaj cenę tokena JULDna żywo! Prognoza ceny JULD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JULD? Nasza strona z prognozami cen JULD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JULD już teraz! 