Tokenomika JPOW AI (JPOW) Odkryj kluczowe informacje o JPOW AI (JPOW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o JPOW AI (JPOW) JPOW - An AI Agent designed for DeFi protocol management, responsible for executing critical functions for stablecoin issuance and money market. The AI Agent will actively manage LTV, interest rates, liquidations and LP. The purpose of JPOW is to act as an AI Agent designed for decentralized finance (DeFi) protocol management. Its primary goal is to autonomously and efficiently manage critical aspects of a stablecoin issuance system and a money market platform Oficjalna strona internetowa: https://www.jpow.ai/ Kup JPOW teraz! Tokenomika i analiza cenowa JPOW AI (JPOW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JPOW AI (JPOW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 85.45K $ 85.45K $ 85.45K Całkowita podaż: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Podaż w obiegu: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 85.45K $ 85.45K $ 85.45K Historyczne maksimum: $ 0.00261661 $ 0.00261661 $ 0.00261661 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie JPOW AI (JPOW) Tokenomika JPOW AI (JPOW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JPOW AI (JPOW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JPOW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JPOW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJPOW tokenomikę, poznaj cenę tokena JPOWna żywo! Prognoza ceny JPOW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JPOW? Nasza strona z prognozami cen JPOW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JPOW już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.