Poznaj tokenomikę JOOCE Memecoin Index (JMX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JMX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę JOOCE Memecoin Index (JMX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JMX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / JOOCE Memecoin Index (JMX) / Tokenomika / Tokenomika JOOCE Memecoin Index (JMX) Odkryj kluczowe informacje o JOOCE Memecoin Index (JMX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o JOOCE Memecoin Index (JMX) The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing. The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing. Oficjalna strona internetowa: https://jooce.xyz Kup JMX teraz! Tokenomika i analiza cenowa JOOCE Memecoin Index (JMX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JOOCE Memecoin Index (JMX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 723.49K $ 723.49K $ 723.49K Całkowita podaż: $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Podaż w obiegu: $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 723.49K $ 723.49K $ 723.49K Historyczne maksimum: $ 0.846862 $ 0.846862 $ 0.846862 Historyczne minimum: $ 0.417021 $ 0.417021 $ 0.417021 Aktualna cena: $ 0.474577 $ 0.474577 $ 0.474577 Dowiedz się więcej o cenie JOOCE Memecoin Index (JMX) Tokenomika JOOCE Memecoin Index (JMX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JOOCE Memecoin Index (JMX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JMX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JMX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJMX tokenomikę, poznaj cenę tokena JMXna żywo! Prognoza ceny JMX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JMX? Nasza strona z prognozami cen JMX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JMX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.