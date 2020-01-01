Poznaj tokenomikę Joeing737 (JEOING737) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JEOING737, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Joeing737 (JEOING737) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JEOING737, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Joeing737 (JEOING737) Do you take this coin, in richness and in poorness, poorness is underlined, in impotence and in potence, in quiet solitude or blasting across the alkali flats in a jet-powered, monkey-navigated...... it just goes on like this.... Oficjalna strona internetowa: https://jeoing737.com/ Tokenomika i analiza cenowa Joeing737 (JEOING737) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Joeing737 (JEOING737), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 55.54K Całkowita podaż: $ 999.94M Podaż w obiegu: $ 999.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 55.54K Historyczne maksimum: $ 0.01009771 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Joeing737 (JEOING737): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Joeing737 (JEOING737) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JEOING737, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JEOING737. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.