Tokenomika Jiffpom (JIFF)

Odkryj kluczowe informacje o Jiffpom (JIFF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Jiffpom (JIFF)

Jiffpom is a world-famous Pomeranian dog and social media sensation, known for his adorable fluffy appearance, playful personality, and incredible tricks. With millions of followers on platforms like Instagram and TikTok, Jiffpom captivates audiences with his charming poses, stylish outfits, and endearing videos. Recognized by Guinness World Records for his speed and agility, he’s not just a cute face but also a talented performer, making him a beloved figure in pop culture and among pet lovers worldwide.

Oficjalna strona internetowa:
https://jiffpom.meme/

Tokenomika i analiza cenowa Jiffpom (JIFF)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Jiffpom (JIFF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 21.55K
$ 21.55K
Całkowita podaż:
$ 99.42M
$ 99.42M
Podaż w obiegu:
$ 99.42M
$ 99.42M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 21.55K
$ 21.55K
Historyczne maksimum:
$ 0.101729
$ 0.101729
Historyczne minimum:
$ 0.00011149
$ 0.00011149
Aktualna cena:
$ 0.00021675
$ 0.00021675

Tokenomika Jiffpom (JIFF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Jiffpom (JIFF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów JIFF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów JIFF.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszJIFF tokenomikę, poznaj cenę tokena JIFFna żywo!

Prognoza ceny JIFF

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JIFF? Nasza strona z prognozami cen JIFF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.