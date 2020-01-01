Poznaj tokenomikę Javsphere (JAV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JAV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Javsphere (JAV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JAV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Javsphere (JAV) / Tokenomika / Tokenomika Javsphere (JAV) Odkryj kluczowe informacje o Javsphere (JAV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Javsphere (JAV) This project offers decentralized leverage trading on a range of assets, including stocks, crypto, and forex, with up to 150x leverage. Traders benefit from a simple and intuitive UI, while liquidity providers can earn real cashflow in BTC, ETH, or stablecoins through trading fees and liquidations. The platform enables high-leverage trading and provides opportunities to earn yield by supporting the ecosystem as a liquidity provider. Oficjalna strona internetowa: https://leveragex.trade Biała księga: https://javlis.gitbook.io/javsphere-whitepaper Tokenomika i analiza cenowa Javsphere (JAV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Javsphere (JAV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 901.99K Całkowita podaż: $ 806.53M Podaż w obiegu: $ 277.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.62M Historyczne maksimum: $ 0.405124 Historyczne minimum: $ 0.00323154 Aktualna cena: $ 0.00325143 Dowiedz się więcej o cenie Javsphere (JAV) Tokenomika Javsphere (JAV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Javsphere (JAV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JAV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JAV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJAV tokenomikę, poznaj cenę tokena JAVna żywo! Prognoza ceny JAV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JAV? Nasza strona z prognozami cen JAV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JAV już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.