Giełda MEXC / Cena krypto / Jackal Protocol (JKL) / Tokenomika / Tokenomika Jackal Protocol (JKL) Odkryj kluczowe informacje o Jackal Protocol (JKL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Jackal Protocol (JKL) Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data. Oficjalna strona internetowa: https://jackalprotocol.com/ Kup JKL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Jackal Protocol (JKL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Jackal Protocol (JKL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Całkowita podaż: $ 171.05M $ 171.05M $ 171.05M Podaż w obiegu: $ 121.81M $ 121.81M $ 121.81M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.62M $ 5.62M $ 5.62M Historyczne maksimum: $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 Historyczne minimum: $ 0.02226129 $ 0.02226129 $ 0.02226129 Aktualna cena: $ 0.03285668 $ 0.03285668 $ 0.03285668 Dowiedz się więcej o cenie Jackal Protocol (JKL) Tokenomika Jackal Protocol (JKL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Jackal Protocol (JKL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JKL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JKL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJKL tokenomikę, poznaj cenę tokena JKLna żywo! Prognoza ceny JKL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JKL? Nasza strona z prognozami cen JKL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JKL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.