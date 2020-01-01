Tokenomika IXO (IXO)
Informacje o IXO (IXO)
IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation.
Tokenomika i analiza cenowa IXO (IXO)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IXO (IXO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika IXO (IXO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki IXO (IXO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów IXO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów IXO.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszIXO tokenomikę, poznaj cenę tokena IXOna żywo!
Prognoza ceny IXO
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IXO? Nasza strona z prognozami cen IXO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.