Poznaj tokenomikę IXO (IXO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IXO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę IXO (IXO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IXO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / IXO (IXO) / Tokenomika / Tokenomika IXO (IXO) Odkryj kluczowe informacje o IXO (IXO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o IXO (IXO) IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation. IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation. Oficjalna strona internetowa: https://www.ixo.world/ Biała księga: https://www.ixo.world/white-paper Kup IXO teraz! Tokenomika i analiza cenowa IXO (IXO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IXO (IXO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 608.43K $ 608.43K $ 608.43K Całkowita podaż: $ 126.27M $ 126.27M $ 126.27M Podaż w obiegu: $ 86.64M $ 86.64M $ 86.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 886.73K $ 886.73K $ 886.73K Historyczne maksimum: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Historyczne minimum: $ 0.00336803 $ 0.00336803 $ 0.00336803 Aktualna cena: $ 0.00705375 $ 0.00705375 $ 0.00705375 Dowiedz się więcej o cenie IXO (IXO) Tokenomika IXO (IXO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki IXO (IXO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IXO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IXO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIXO tokenomikę, poznaj cenę tokena IXOna żywo! Prognoza ceny IXO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IXO? Nasza strona z prognozami cen IXO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IXO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.