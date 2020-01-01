Poznaj tokenomikę Isaac X (ISAACX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ISAACX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Isaac X (ISAACX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ISAACX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Isaac X (ISAACX) / Tokenomika / Tokenomika Isaac X (ISAACX) Odkryj kluczowe informacje o Isaac X (ISAACX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Isaac X (ISAACX) Isaac X – The first infrastructure for autonomous scientific agents. Research agents that create, compute, and collaborate autonomously based on cybernetic principles. Our vision is to dramatically accelerate scientific progress by allowing AI agents to work continuously on research problems, coordinated through token incentives. Building on our established workspace and proven track record in research automation, we're now deploying the first generation of autonomous research agents that will transform how scientific discovery happens. Isaac X – The first infrastructure for autonomous scientific agents. Research agents that create, compute, and collaborate autonomously based on cybernetic principles. Our vision is to dramatically accelerate scientific progress by allowing AI agents to work continuously on research problems, coordinated through token incentives. Building on our established workspace and proven track record in research automation, we're now deploying the first generation of autonomous research agents that will transform how scientific discovery happens. Oficjalna strona internetowa: https://www.isaacx.ai Kup ISAACX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Isaac X (ISAACX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Isaac X (ISAACX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 138.84K $ 138.84K $ 138.84K Całkowita podaż: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Podaż w obiegu: $ 732.26M $ 732.26M $ 732.26M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 189.60K $ 189.60K $ 189.60K Historyczne maksimum: $ 0.00437711 $ 0.00437711 $ 0.00437711 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00019008 $ 0.00019008 $ 0.00019008 Dowiedz się więcej o cenie Isaac X (ISAACX) Tokenomika Isaac X (ISAACX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Isaac X (ISAACX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ISAACX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ISAACX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszISAACX tokenomikę, poznaj cenę tokena ISAACXna żywo! Prognoza ceny ISAACX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ISAACX? Nasza strona z prognozami cen ISAACX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ISAACX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.