Informacje o IQ50 (IQ50) $lQ50 is a meme coin, suggesting that people with an lQ of 50 often make big money, while people analyzing too hard might end up earning nothing. $lQ50 is a meme coin, suggesting that people with an lQ of 50 often make big money, while people analyzing too hard might end up earning nothing. Oficjalna strona internetowa: https://www.iq50.wtf/ Kup IQ50 teraz! Tokenomika i analiza cenowa IQ50 (IQ50) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IQ50 (IQ50), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 550.95K $ 550.95K $ 550.95K Całkowita podaż: $ 504.60B $ 504.60B $ 504.60B Podaż w obiegu: $ 504.60B $ 504.60B $ 504.60B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 550.95K $ 550.95K $ 550.95K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie IQ50 (IQ50) Tokenomika IQ50 (IQ50): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki IQ50 (IQ50) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IQ50, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IQ50. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIQ50 tokenomikę, poznaj cenę tokena IQ50na żywo! Prognoza ceny IQ50 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IQ50? Nasza strona z prognozami cen IQ50 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IQ50 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.