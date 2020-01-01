Poznaj tokenomikę Ionic Protocol (ION) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ION, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ionic Protocol (ION) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ION, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Ionic Protocol (ION) Odkryj kluczowe informacje o Ionic Protocol (ION), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ionic Protocol (ION) Governance Token Governance Token Oficjalna strona internetowa: https://ionic.money Biała księga: https://docs.ionic.money Tokenomika i analiza cenowa Ionic Protocol (ION) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ionic Protocol (ION), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 85.23K $ 85.23K $ 85.23K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 301.58M $ 301.58M $ 301.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 282.62K $ 282.62K $ 282.62K Historyczne maksimum: $ 0.069396 $ 0.069396 $ 0.069396 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00028262 $ 0.00028262 $ 0.00028262 Tokenomika Ionic Protocol (ION): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ionic Protocol (ION) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ION, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ION. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszION tokenomikę, poznaj cenę tokena IONna żywo! Prognoza ceny ION Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ION? Nasza strona z prognozami cen ION łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.