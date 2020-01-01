Poznaj tokenomikę Intrepid Token (INT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Intrepid Token (INT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Intrepid Token (INT) / Tokenomika / Tokenomika Intrepid Token (INT) Odkryj kluczowe informacje o Intrepid Token (INT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Intrepid Token (INT) INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance. Oficjalna strona internetowa: https://intrepidinnovations.llc/ Biała księga: https://intrepidinnovations.llc/int-whitepaper.pdf Kup INT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Intrepid Token (INT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Intrepid Token (INT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 345.72K $ 345.72K $ 345.72K Całkowita podaż: $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K Podaż w obiegu: $ 78.53K $ 78.53K $ 78.53K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 440.26K $ 440.26K $ 440.26K Historyczne maksimum: $ 14.27 $ 14.27 $ 14.27 Historyczne minimum: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Aktualna cena: $ 4.4 $ 4.4 $ 4.4 Dowiedz się więcej o cenie Intrepid Token (INT) Tokenomika Intrepid Token (INT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Intrepid Token (INT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszINT tokenomikę, poznaj cenę tokena INTna żywo! Prognoza ceny INT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać INT? Nasza strona z prognozami cen INT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena INT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.