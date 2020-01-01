Poznaj tokenomikę International Klein Blue (IKB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IKB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę International Klein Blue (IKB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IKB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika International Klein Blue (IKB)

Informacje o International Klein Blue (IKB)

IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums.

Oficjalna strona internetowa: https://ikb-token.co/

Tokenomika i analiza cenowa International Klein Blue (IKB)

Kapitalizacja rynkowa: $ 200.19K
Całkowita podaż: $ 824.63M
Podaż w obiegu: $ 824.63M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 200.19K
Historyczne maksimum: $ 0
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.00024233

Tokenomika International Klein Blue (IKB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki International Klein Blue (IKB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IKB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IKB.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.