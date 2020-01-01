Poznaj tokenomikę Integral (ITGR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ITGR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Integral (ITGR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ITGR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Integral (ITGR) Integral is a new DeFi primitive that efficiently executes large orders. Its latest product, SIZE, is a OTC-style decentralized exchange. With built-in TWAP execution, SIZE enables DAOs and whales to trade with 0 price impact at any order size. Integral is a new DeFi primitive that efficiently executes large orders. Its latest product, SIZE, is a OTC-style decentralized exchange. With built-in TWAP execution, SIZE enables DAOs and whales to trade with 0 price impact at any order size. Oficjalna strona internetowa: https://integral.link/ Tokenomika i analiza cenowa Integral (ITGR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Integral (ITGR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 343.10K $ 343.10K $ 343.10K Całkowita podaż: $ 299.97M $ 299.97M $ 299.97M Podaż w obiegu: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Historyczne maksimum: $ 3.45 $ 3.45 $ 3.45 Historyczne minimum: $ 0.00286014 $ 0.00286014 $ 0.00286014 Aktualna cena: $ 0.00408719 $ 0.00408719 $ 0.00408719 Tokenomika Integral (ITGR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Integral (ITGR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ITGR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ITGR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszITGR tokenomikę, poznaj cenę tokena ITGRna żywo! Prognoza ceny ITGR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ITGR? Nasza strona z prognozami cen ITGR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ITGR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.