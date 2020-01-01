Poznaj tokenomikę InfinitiCoin (INCO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INCO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę InfinitiCoin (INCO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INCO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / InfinitiCoin (INCO) / Tokenomika / Tokenomika InfinitiCoin (INCO) Odkryj kluczowe informacje o InfinitiCoin (INCO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o InfinitiCoin (INCO) InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project's mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin's focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide. Oficjalna strona internetowa: https://www.infiniticoin.com/ Biała księga: https://infiniticoin.com/InfinitiCoin%20-White%C2%A0-Paper.pdf Tokenomika i analiza cenowa InfinitiCoin (INCO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla InfinitiCoin (INCO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.67M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.67M Historyczne maksimum: $ 0.02101208 Historyczne minimum: $ 0.00838394 Aktualna cena: $ 0.01067158 Dowiedz się więcej o cenie InfinitiCoin (INCO) Tokenomika InfinitiCoin (INCO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki InfinitiCoin (INCO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INCO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INCO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszINCO tokenomikę, poznaj cenę tokena INCOna żywo! Prognoza ceny INCO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać INCO? Nasza strona z prognozami cen INCO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena INCO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.