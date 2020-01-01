Poznaj tokenomikę Infinaeon (INF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Infinaeon (INF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Infinaeon (INF) / Tokenomika / Tokenomika Infinaeon (INF) Odkryj kluczowe informacje o Infinaeon (INF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Infinaeon (INF) Infinaeon: The Infinitely Smarter Blockchain. The new iteration of Defi is here. Changing the way we view blockchains forever. Infinaeon is an innovative Layer 2 blockchain built on Ethereum, utilizing Ethereum as its native gas currency, similar to Base and Arbitrum. This cutting-edge platform introduces a unique mechanism that sets it apart from other chains: a dynamic allocation of gas fees to a smart contract for multiple purposes. The most important being the underlying asset of the chain will always appreciate in value. Oficjalna strona internetowa: https://infinaeon.com/ Biała księga: https://infinaeon.com/whitepaper Kup INF teraz! Tokenomika i analiza cenowa Infinaeon (INF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Infinaeon (INF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 458.41K Całkowita podaż: $ 420.00M Podaż w obiegu: $ 402.46M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 478.40K Historyczne maksimum: $ 0.01577099 Historyczne minimum: $ 0.0010854 Aktualna cena: $ 0.00113931 Dowiedz się więcej o cenie Infinaeon (INF) Tokenomika Infinaeon (INF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Infinaeon (INF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszINF tokenomikę, poznaj cenę tokena INFna żywo! Prognoza ceny INF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać INF? Nasza strona z prognozami cen INF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena INF już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.