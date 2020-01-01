Poznaj tokenomikę Increment Staked FLOW (STFLOW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STFLOW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Increment Staked FLOW (STFLOW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STFLOW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Increment Staked FLOW (STFLOW) / Tokenomika / Tokenomika Increment Staked FLOW (STFLOW) Odkryj kluczowe informacje o Increment Staked FLOW (STFLOW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Increment Staked FLOW (STFLOW) stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time. Oficjalna strona internetowa: https://app.increment.fi/staking Biała księga: https://docs.increment.fi/protocols/liquid-staking/protocol-overview Tokenomika i analiza cenowa Increment Staked FLOW (STFLOW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Increment Staked FLOW (STFLOW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.02M Całkowita podaż: $ 13.32M Podaż w obiegu: $ 13.32M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.02M Historyczne maksimum: $ 1.91 Historyczne minimum: $ 0.369164 Aktualna cena: $ 0.451121 Tokenomika Increment Staked FLOW (STFLOW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Increment Staked FLOW (STFLOW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STFLOW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STFLOW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.