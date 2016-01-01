Tokenomika UPCX (UPC) Odkryj kluczowe informacje o UPCX (UPC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security. Oficjalna strona internetowa: https://upcx.io/ Biała księga: https://upcx.io/whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x487d62468282Bd04ddf976631C23128A425555EE

Tokenomika i analiza cenowa UPCX (UPC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla UPCX (UPC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 201.80M $ 201.80M $ 201.80M Całkowita podaż: $ 780.00M $ 780.00M $ 780.00M Podaż w obiegu: $ 93.79M $ 93.79M $ 93.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.68B $ 1.68B $ 1.68B Historyczne maksimum: $ 5.8 $ 5.8 $ 5.8 Historyczne minimum: $ 1.0490959955718784 $ 1.0490959955718784 $ 1.0490959955718784 Aktualna cena: $ 2.1516 $ 2.1516 $ 2.1516 Dowiedz się więcej o cenie UPCX (UPC)

Tokenomika UPCX (UPC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki UPCX (UPC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UPC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UPC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUPC tokenomikę, poznaj cenę tokena UPCna żywo!

Historia ceny UPCX (UPC) Analiza historii ceny UPC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny UPC już teraz!

Prognoza ceny UPC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UPC? Nasza strona z prognozami cen UPC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UPC już teraz!

