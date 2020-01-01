Poznaj tokenomikę iBTC Network (IBTC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IBTC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę iBTC Network (IBTC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IBTC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / iBTC Network (IBTC) / Tokenomika / Tokenomika iBTC Network (IBTC) Odkryj kluczowe informacje o iBTC Network (IBTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o iBTC Network (IBTC) iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized. iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized. Oficjalna strona internetowa: https://www.ibtc.network/ Kup IBTC teraz! Tokenomika i analiza cenowa iBTC Network (IBTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla iBTC Network (IBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Całkowita podaż: $ 23.88 $ 23.88 $ 23.88 Podaż w obiegu: $ 23.88 $ 23.88 $ 23.88 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Historyczne maksimum: $ 656,686 $ 656,686 $ 656,686 Historyczne minimum: $ 49,611 $ 49,611 $ 49,611 Aktualna cena: $ 111,181 $ 111,181 $ 111,181 Dowiedz się więcej o cenie iBTC Network (IBTC) Tokenomika iBTC Network (IBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki iBTC Network (IBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IBTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIBTC tokenomikę, poznaj cenę tokena IBTCna żywo! Prognoza ceny IBTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IBTC? Nasza strona z prognozami cen IBTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IBTC już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.