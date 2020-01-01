Poznaj tokenomikę IBC Bridged USDT (USDT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USDT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę IBC Bridged USDT (USDT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USDT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika IBC Bridged USDT (USDT) Odkryj kluczowe informacje o IBC Bridged USDT (USDT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o IBC Bridged USDT (USDT) Oficjalna strona internetowa: https://tether.to/ Tokenomika i analiza cenowa IBC Bridged USDT (USDT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IBC Bridged USDT (USDT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.06M Całkowita podaż: $ 3.06M Podaż w obiegu: $ 3.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.06M Historyczne maksimum: $ 1.088 Historyczne minimum: $ 0.844675 Aktualna cena: $ 1.0 Tokenomika IBC Bridged USDT (USDT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki IBC Bridged USDT (USDT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USDT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USDT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSDT tokenomikę, poznaj cenę tokena USDTna żywo! Prognoza ceny USDT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USDT? Nasza strona z prognozami cen USDT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USDT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.