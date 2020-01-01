Poznaj tokenomikę iAgent Protocol ($AGNT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $AGNT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę iAgent Protocol ($AGNT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $AGNT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o iAgent Protocol ($AGNT) We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user's personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user's game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user's gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers. Oficjalna strona internetowa: https://www.iagentpro.com/ Biała księga: https://docs.iagentpro.com Kup $AGNT teraz! Tokenomika i analiza cenowa iAgent Protocol ($AGNT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla iAgent Protocol ($AGNT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 183.48K $ 183.48K $ 183.48K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 189.11M $ 189.11M $ 189.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 970.22K $ 970.22K $ 970.22K Historyczne maksimum: $ 0.02863566 $ 0.02863566 $ 0.02863566 Historyczne minimum: $ 0.00090782 $ 0.00090782 $ 0.00090782 Aktualna cena: $ 0.00097013 $ 0.00097013 $ 0.00097013 Dowiedz się więcej o cenie iAgent Protocol ($AGNT) Tokenomika iAgent Protocol ($AGNT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki iAgent Protocol ($AGNT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $AGNT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $AGNT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$AGNT tokenomikę, poznaj cenę tokena $AGNTna żywo! Prognoza ceny $AGNT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $AGNT? Nasza strona z prognozami cen $AGNT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $AGNT już teraz! 