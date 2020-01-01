Poznaj tokenomikę I Like It Stable DAO (ILIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ILIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę I Like It Stable DAO (ILIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ILIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o I Like It Stable DAO (ILIS) The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol) Oficjalna strona internetowa: https://ilikeitstable.com Tokenomika i analiza cenowa I Like It Stable DAO (ILIS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla I Like It Stable DAO (ILIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 65.40K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 18.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 345.11K Historyczne maksimum: $ 0.02272961 Historyczne minimum: $ 0.00218334 Aktualna cena: $ 0.0034511 Tokenomika I Like It Stable DAO (ILIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki I Like It Stable DAO (ILIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ILIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ILIS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszILIS tokenomikę, poznaj cenę tokena ILISna żywo! Prognoza ceny ILIS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ILIS? Nasza strona z prognozami cen ILIS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ILIS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.