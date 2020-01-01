Poznaj tokenomikę Hypurr Fun (HFUN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HFUN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hypurr Fun (HFUN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HFUN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Hypurr Fun (HFUN) / Tokenomika / Tokenomika Hypurr Fun (HFUN) Odkryj kluczowe informacje o Hypurr Fun (HFUN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hypurr Fun (HFUN) There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity. There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity. Oficjalna strona internetowa: https://hypurr.fun Kup HFUN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hypurr Fun (HFUN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hypurr Fun (HFUN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.12M $ 35.12M $ 35.12M Całkowita podaż: $ 996.20K $ 996.20K $ 996.20K Podaż w obiegu: $ 996.20K $ 996.20K $ 996.20K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.12M $ 35.12M $ 35.12M Historyczne maksimum: $ 300.19 $ 300.19 $ 300.19 Historyczne minimum: $ 6.52 $ 6.52 $ 6.52 Aktualna cena: $ 35.19 $ 35.19 $ 35.19 Dowiedz się więcej o cenie Hypurr Fun (HFUN) Tokenomika Hypurr Fun (HFUN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hypurr Fun (HFUN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HFUN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HFUN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHFUN tokenomikę, poznaj cenę tokena HFUNna żywo! Prognoza ceny HFUN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HFUN? Nasza strona z prognozami cen HFUN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HFUN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.