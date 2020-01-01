Poznaj tokenomikę Hyperwave HLP (HWHLP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HWHLP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hyperwave HLP (HWHLP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HWHLP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Hyperwave HLP (HWHLP) / Tokenomika / Tokenomika Hyperwave HLP (HWHLP) Odkryj kluczowe informacje o Hyperwave HLP (HWHLP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hyperwave HLP (HWHLP) Oficjalna strona internetowa: https://app.hyperwavefi.xyz/assets/hwhlp Tokenomika i analiza cenowa Hyperwave HLP (HWHLP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hyperwave HLP (HWHLP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.55M Całkowita podaż: $ 13.29M Podaż w obiegu: $ 13.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.55M Historyczne maksimum: $ 1.045 Historyczne minimum: $ 0.967762 Aktualna cena: $ 1.025 Tokenomika Hyperwave HLP (HWHLP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hyperwave HLP (HWHLP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HWHLP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HWHLP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.