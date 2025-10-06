Informacje o cenie Hyperwave HLP (HWHLP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Minimum 24h $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Maksimum 24h $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 Historyczne maksimum $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Najniższa cena $ 0.967762$ 0.967762 $ 0.967762 Zmiana ceny (1H) -0.22% Zmiana ceny (1D) -0.41% Zmiana ceny (7D) -0.14% Zmiana ceny (7D) -0.14%

Aktualna cena Hyperwave HLP (HWHLP) wynosi $1.028. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HWHLP wahał się między $ 1.026 a $ 1.034, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HWHLP w historii to $ 1.045, a najniższy to $ 0.967762.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HWHLP zmieniły się o -0.22% w ciągu ostatniej godziny, o -0.41% w ciągu 24 godzin i o -0.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hyperwave HLP (HWHLP)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.75M$ 11.75M $ 11.75M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.75M$ 11.75M $ 11.75M Podaż w obiegu 11.44M 11.44M 11.44M Całkowita podaż 11,437,661.7653 11,437,661.7653 11,437,661.7653

Obecna kapitalizacja rynkowa Hyperwave HLP wynosi $ 11.75M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HWHLP w obiegu wynosi 11.44M, przy całkowitej podaży 11437661.7653. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.75M.