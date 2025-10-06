Aktualna cena Hyperwave HLP to 1.028 USD. Śledź aktualizacje cen HWHLP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HWHLP łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Hyperwave HLP to 1.028 USD. Śledź aktualizacje cen HWHLP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HWHLP łatwo w MEXC już teraz.

Cena Hyperwave HLP (HWHLP)

Aktualna cena 1 HWHLP do USD:

$1.027
$1.027$1.027
-0.40%1D
mexc
Hyperwave HLP (HWHLP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:37:14 (UTC+8)

Informacje o cenie Hyperwave HLP (HWHLP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.026
$ 1.026$ 1.026
Minimum 24h
$ 1.034
$ 1.034$ 1.034
Maksimum 24h

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 0.967762
$ 0.967762$ 0.967762

-0.22%

-0.41%

-0.14%

-0.14%

Aktualna cena Hyperwave HLP (HWHLP) wynosi $1.028. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HWHLP wahał się między $ 1.026 a $ 1.034, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HWHLP w historii to $ 1.045, a najniższy to $ 0.967762.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HWHLP zmieniły się o -0.22% w ciągu ostatniej godziny, o -0.41% w ciągu 24 godzin i o -0.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hyperwave HLP (HWHLP)

$ 11.75M
$ 11.75M$ 11.75M

--
----

$ 11.75M
$ 11.75M$ 11.75M

11.44M
11.44M 11.44M

11,437,661.7653
11,437,661.7653 11,437,661.7653

Obecna kapitalizacja rynkowa Hyperwave HLP wynosi $ 11.75M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HWHLP w obiegu wynosi 11.44M, przy całkowitej podaży 11437661.7653. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.75M.

Historia ceny Hyperwave HLP (HWHLP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Hyperwave HLP do USD wyniosła $ -0.004231038424944.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Hyperwave HLP do USD wyniosła $ +0.0045779924.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Hyperwave HLP do USD wyniosła $ +0.0124652196.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Hyperwave HLP do USD wyniosła $ +0.0230726830088208.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.004231038424944-0.41%
30 Dni$ +0.0045779924+0.45%
60 dni$ +0.0124652196+1.21%
90 dni$ +0.0230726830088208+2.30%

Co to jest Hyperwave HLP (HWHLP)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Hyperwave HLP (HWHLP)

Prognoza ceny Hyperwave HLP (w USD)

Jaka będzie wartość Hyperwave HLP (HWHLP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Hyperwave HLP (HWHLP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Hyperwave HLP.

Sprawdź teraz prognozę ceny Hyperwave HLP!

HWHLP na lokalne waluty

Tokenomika Hyperwave HLP (HWHLP)

Zrozumienie tokenomiki Hyperwave HLP (HWHLP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HWHLPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Hyperwave HLP (HWHLP)

Jaka jest dziś wartość Hyperwave HLP (HWHLP)?
Aktualna cena HWHLP w USD wynosi 1.028USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HWHLP do USD?
Aktualna cena HWHLP w USD wynosi $ 1.028. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Hyperwave HLP?
Kapitalizacja rynkowa dla HWHLP wynosi $ 11.75M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HWHLP w obiegu?
W obiegu HWHLP znajduje się 11.44M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HWHLP?
HWHLP osiąga ATH w wysokości 1.045 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HWHLP?
HWHLP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.967762 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HWHLP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HWHLP wynosi -- USD.
Czy w tym roku HWHLP pójdzie wyżej?
HWHLP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HWHLP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:37:14 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Hyperwave HLP (HWHLP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
10-05 21:29:00Aktualności branżowe
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualności branżowe
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Dane on-chain
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualności branżowe
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualności branżowe
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualności branżowe
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.