Giełda MEXC / Cena krypto / Hyperstable (PEG) / Tokenomika / Tokenomika Hyperstable (PEG) Odkryj kluczowe informacje o Hyperstable (PEG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hyperstable (PEG) Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases. Oficjalna strona internetowa: https://hyperstable.xyz/ Kup PEG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hyperstable (PEG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hyperstable (PEG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 391.51K $ 391.51K $ 391.51K Całkowita podaż: $ 500.51M $ 500.51M $ 500.51M Podaż w obiegu: $ 56.81M $ 56.81M $ 56.81M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Historyczne maksimum: $ 0.04183107 $ 0.04183107 $ 0.04183107 Historyczne minimum: $ 0.00674541 $ 0.00674541 $ 0.00674541 Aktualna cena: $ 0.00688446 $ 0.00688446 $ 0.00688446 Dowiedz się więcej o cenie Hyperstable (PEG) Tokenomika Hyperstable (PEG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hyperstable (PEG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PEG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPEG tokenomikę, poznaj cenę tokena PEGna żywo! Prognoza ceny PEG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PEG? Nasza strona z prognozami cen PEG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PEG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.