Informacje o HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞)

Using large language models (LLMs) to design amino acid chains that could lead to the creation of proteins promoting longevity? By training LLMs on vast datasets of protein structures, functions, and interactions, we could uncover novel proteins with the potential to slow aging, repair cells, or enhance resilience to age-related diseases. This approach leverages cutting-edge AI to revolutionize how we understand and engineer proteins for extending human healthspan.

Oficjalna strona internetowa: https://x.com/HYPRINF

Tokenomika i analiza cenowa HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 20.68K
Całkowita podaż: $ 998.66M
Podaż w obiegu: $ 998.66M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.68K
Historyczne maksimum: $ 0.00385002
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HYPR∞, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HYPR∞.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.