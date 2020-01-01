Poznaj tokenomikę HUSD (HUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę HUSD (HUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / HUSD (HUSD) / Tokenomika / Tokenomika HUSD (HUSD) Odkryj kluczowe informacje o HUSD (HUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o HUSD (HUSD) HUSD Token is issued by Stable Universal, with a 1:1 USD peg. Paxos Trust Company will act as the USD asset custodian, and HUSD Token will be subject to a monthly attestations. HUSD Token is issued by Stable Universal, with a 1:1 USD peg. Paxos Trust Company will act as the USD asset custodian, and HUSD Token will be subject to a monthly attestations. Oficjalna strona internetowa: https://www.stcoins.com/ Kup HUSD teraz! Tokenomika i analiza cenowa HUSD (HUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HUSD (HUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.93M $ 5.93M $ 5.93M Całkowita podaż: $ 187.82M $ 187.82M $ 187.82M Podaż w obiegu: $ 187.82M $ 187.82M $ 187.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.93M $ 5.93M $ 5.93M Historyczne maksimum: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Historyczne minimum: $ 0.01822305 $ 0.01822305 $ 0.01822305 Aktualna cena: $ 0.0317106 $ 0.0317106 $ 0.0317106 Dowiedz się więcej o cenie HUSD (HUSD) Tokenomika HUSD (HUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HUSD (HUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena HUSDna żywo! Prognoza ceny HUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HUSD? Nasza strona z prognozami cen HUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HUSD już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.