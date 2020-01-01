Poznaj tokenomikę humanDAO (HDAO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HDAO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę humanDAO (HDAO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HDAO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / humanDAO (HDAO) / Tokenomika / Tokenomika humanDAO (HDAO) Odkryj kluczowe informacje o humanDAO (HDAO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o humanDAO (HDAO) humanDAO uses crypto assets and platforms to help underserved communities as well as provide new and profound revenue streams to investors Oficjalna strona internetowa: https://humandao.org/ Kup HDAO teraz! Tokenomika i analiza cenowa humanDAO (HDAO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla humanDAO (HDAO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 80.36K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 67.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.19M Historyczne maksimum: $ 0.166826 Historyczne minimum: $ 0.00116089 Aktualna cena: $ 0.0011862 Dowiedz się więcej o cenie humanDAO (HDAO) Tokenomika humanDAO (HDAO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki humanDAO (HDAO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HDAO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HDAO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHDAO tokenomikę, poznaj cenę tokena HDAOna żywo! Prognoza ceny HDAO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HDAO? Nasza strona z prognozami cen HDAO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HDAO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.