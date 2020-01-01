Poznaj tokenomikę Huh cat (HUHCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HUHCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Huh cat (HUHCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HUHCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Huh cat (HUHCAT) / Tokenomika / Tokenomika Huh cat (HUHCAT) Odkryj kluczowe informacje o Huh cat (HUHCAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Huh cat (HUHCAT) Your favorite cat from TikTok and Instagram Now, it's time for Solana, huh? Your favorite cat from TikTok and Instagram Now, it's time for Solana, huh? Oficjalna strona internetowa: https://huhcatcto.com/ Kup HUHCAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Huh cat (HUHCAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Huh cat (HUHCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 36.11K $ 36.11K $ 36.11K Całkowita podaż: $ 99.99M $ 99.99M $ 99.99M Podaż w obiegu: $ 99.99M $ 99.99M $ 99.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 36.11K $ 36.11K $ 36.11K Historyczne maksimum: $ 0.01546528 $ 0.01546528 $ 0.01546528 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00036114 $ 0.00036114 $ 0.00036114 Dowiedz się więcej o cenie Huh cat (HUHCAT) Tokenomika Huh cat (HUHCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Huh cat (HUHCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HUHCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HUHCAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHUHCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena HUHCATna żywo! Prognoza ceny HUHCAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HUHCAT? Nasza strona z prognozami cen HUHCAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HUHCAT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.