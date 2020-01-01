Poznaj tokenomikę Hubble (HBB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HBB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hubble (HBB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HBB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Hubble (HBB) Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: - Earn USDH rewards - Participate in the project's governance (coming soon)

Oficjalna strona internetowa: https://hubbleprotocol.io/

Tokenomika i analiza cenowa Hubble (HBB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hubble (HBB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 520.89K $ 520.89K $ 520.89K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 68.30M $ 68.30M $ 68.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 762.64K $ 762.64K $ 762.64K Historyczne maksimum: $ 5.12 $ 5.12 $ 5.12 Historyczne minimum: $ 0.0049157 $ 0.0049157 $ 0.0049157 Aktualna cena: $ 0.00762635 $ 0.00762635 $ 0.00762635 Dowiedz się więcej o cenie Hubble (HBB) Tokenomika Hubble (HBB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hubble (HBB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HBB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HBB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHBB tokenomikę, poznaj cenę tokena HBBna żywo! Prognoza ceny HBB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HBB? Nasza strona z prognozami cen HBB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HBB już teraz!

Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.