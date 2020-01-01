Poznaj tokenomikę Hot Mom (HOTMOM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HOTMOM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hot Mom (HOTMOM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HOTMOM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Hot Mom (HOTMOM) Hot Mom is meme token on solana, build with community. I cook, I clean, I crash charts in heels. They call me Hot Mom for a reason. I'm the reason your feed's sweating. I'm not just a snack—I'm the full-course fantasy. One wink and trends flip. One step and heads turn. Keep up if you can, baby. But don't burn yourself.. It's not just me—there's a whole crew. Slide into Telegram where it's moms, memes, and mayhem. We're chatting, laughing, dropping heat, and keeping it flirty 24/7. If you're into bold energy and hotter takes, this is your new favorite place. Come say hi. We might adopt you. Oficjalna strona internetowa: https://hotmomsol.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Hot Mom (HOTMOM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hot Mom (HOTMOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.08K Całkowita podaż: $ 999.95M Podaż w obiegu: $ 999.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.08K Historyczne maksimum: $ 0.112823 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Hot Mom (HOTMOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hot Mom (HOTMOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HOTMOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HOTMOM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.