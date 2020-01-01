Poznaj tokenomikę Honkler (HONKLER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HONKLER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Honkler (HONKLER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HONKLER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Honkler (HONKLER) / Tokenomika / Tokenomika Honkler (HONKLER) Odkryj kluczowe informacje o Honkler (HONKLER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Honkler (HONKLER) Honkler is a fun meme coin that represents in a silly way the clown world that we live in today Honkler is a fun meme coin that represents in a silly way the clown world that we live in today Oficjalna strona internetowa: https://honkler.com Kup HONKLER teraz! Tokenomika i analiza cenowa Honkler (HONKLER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Honkler (HONKLER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 47.23K $ 47.23K $ 47.23K Całkowita podaż: $ 69.70M $ 69.70M $ 69.70M Podaż w obiegu: $ 69.70M $ 69.70M $ 69.70M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 47.23K $ 47.23K $ 47.23K Historyczne maksimum: $ 0.231914 $ 0.231914 $ 0.231914 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00067757 $ 0.00067757 $ 0.00067757 Dowiedz się więcej o cenie Honkler (HONKLER) Tokenomika Honkler (HONKLER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Honkler (HONKLER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HONKLER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HONKLER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHONKLER tokenomikę, poznaj cenę tokena HONKLERna żywo! Prognoza ceny HONKLER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HONKLER? Nasza strona z prognozami cen HONKLER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HONKLER już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.