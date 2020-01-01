Poznaj tokenomikę Homebrew Robotics Club (BREW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BREW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Homebrew Robotics Club (BREW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BREW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Homebrew Robotics Club (BREW) / Tokenomika / Tokenomika Homebrew Robotics Club (BREW) Odkryj kluczowe informacje o Homebrew Robotics Club (BREW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Homebrew Robotics Club (BREW) The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable. The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable. Oficjalna strona internetowa: https://homebrew.build/en Kup BREW teraz! Tokenomika i analiza cenowa Homebrew Robotics Club (BREW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Homebrew Robotics Club (BREW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Całkowita podaż: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Podaż w obiegu: $ 787.05M $ 787.05M $ 787.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Historyczne maksimum: $ 0.00795107 $ 0.00795107 $ 0.00795107 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0034007 $ 0.0034007 $ 0.0034007 Dowiedz się więcej o cenie Homebrew Robotics Club (BREW) Tokenomika Homebrew Robotics Club (BREW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Homebrew Robotics Club (BREW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BREW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BREW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBREW tokenomikę, poznaj cenę tokena BREWna żywo! Prognoza ceny BREW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BREW? Nasza strona z prognozami cen BREW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BREW już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.