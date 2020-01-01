Poznaj tokenomikę HOLD (EARN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EARN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę HOLD (EARN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EARN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / HOLD (EARN) / Tokenomika / Tokenomika HOLD (EARN) Odkryj kluczowe informacje o HOLD (EARN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o HOLD (EARN) $EARN is the best hyper deflationary reflection token on ETH. No contract sells or swap liquify function. Only a simple 2% reflection tax! A true reflection token giving all tokens back to holders! $EARN is the best hyper deflationary reflection token on ETH. No contract sells or swap liquify function. Only a simple 2% reflection tax! A true reflection token giving all tokens back to holders! Oficjalna strona internetowa: https://www.buyholdearn.com/ Kup EARN teraz! Tokenomika i analiza cenowa HOLD (EARN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HOLD (EARN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 864.64K $ 864.64K $ 864.64K Całkowita podaż: $ 422.35M $ 422.35M $ 422.35M Podaż w obiegu: $ 422.35M $ 422.35M $ 422.35M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 864.64K $ 864.64K $ 864.64K Historyczne maksimum: $ 0.02784741 $ 0.02784741 $ 0.02784741 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00204718 $ 0.00204718 $ 0.00204718 Dowiedz się więcej o cenie HOLD (EARN) Tokenomika HOLD (EARN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HOLD (EARN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EARN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EARN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEARN tokenomikę, poznaj cenę tokena EARNna żywo! Prognoza ceny EARN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EARN? Nasza strona z prognozami cen EARN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EARN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.