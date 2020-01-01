Poznaj tokenomikę Hive Game Token (HGT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HGT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hive Game Token (HGT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HGT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Hive Game Token (HGT) / Tokenomika / Tokenomika Hive Game Token (HGT) Odkryj kluczowe informacje o Hive Game Token (HGT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hive Game Token (HGT) Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena. Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena. Oficjalna strona internetowa: https://project-hive.io/ Biała księga: https://project-hive.io/docs/LitePaper.pdf Kup HGT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hive Game Token (HGT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hive Game Token (HGT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 37.41K $ 37.41K $ 37.41K Całkowita podaż: $ 4.98B $ 4.98B $ 4.98B Podaż w obiegu: $ 2.51B $ 2.51B $ 2.51B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 74.18K $ 74.18K $ 74.18K Historyczne maksimum: $ 0.02427213 $ 0.02427213 $ 0.02427213 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Hive Game Token (HGT) Tokenomika Hive Game Token (HGT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hive Game Token (HGT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HGT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HGT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHGT tokenomikę, poznaj cenę tokena HGTna żywo! Prognoza ceny HGT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HGT? Nasza strona z prognozami cen HGT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HGT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.