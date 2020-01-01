Poznaj tokenomikę Hex Trust USD (USDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hex Trust USD (USDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Hex Trust USD (USDX) USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains. Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust's vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions. What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet. What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve. What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions. Oficjalna strona internetowa: https://www.htdigitalassets.com/ Kapitalizacja rynkowa: $ 36.34M $ 36.34M $ 36.34M Całkowita podaż: $ 36.72M $ 36.72M $ 36.72M Podaż w obiegu: $ 36.72M $ 36.72M $ 36.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 36.34M $ 36.34M $ 36.34M Historyczne maksimum: $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 Historyczne minimum: $ 0.53504 $ 0.53504 $ 0.53504 Aktualna cena: $ 0.98991 $ 0.98991 $ 0.98991 Dowiedz się więcej o cenie Hex Trust USD (USDX) Tokenomika Hex Trust USD (USDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hex Trust USD (USDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSDX tokenomikę, poznaj cenę tokena USDXna żywo! Prognoza ceny USDX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USDX? Nasza strona z prognozami cen USDX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USDX już teraz! 