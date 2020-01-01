Tokenomika Hestia (HESTIA)

Tokenomika Hestia (HESTIA)

Odkryj kluczowe informacje o Hestia (HESTIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Hestia (HESTIA)

HESTIA is a deflationary token on Base Chain that builds upon CIRCLE's foundation through its innovative Chaos Engine. It creates scarcity by burning tokens while building USDC reserves, which are strategically deployed to support price floors and generate trading volume. The project uniquely combines automated liquidity management, AI-ready infrastructure, and ecosystem integration with CIRCLE, aiming for a sustainable deflationary model. Key features include daily automated burns via Hestia's Rage function, a configurable smart contract for future AI governance, and a synergistic relationship with CIRCLE's ecosystem through fee sharing and liquidity support.

Oficjalna strona internetowa:
https://ultraroundmoney.com/hestia
Biała księga:
https://ultraroundmoney.com/hestia/whitepaper.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Hestia (HESTIA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hestia (HESTIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M
Całkowita podaż:
$ 554.95K
$ 554.95K$ 554.95K
Podaż w obiegu:
$ 554.95K
$ 554.95K$ 554.95K
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M
Historyczne maksimum:
$ 4.03
$ 4.03$ 4.03
Historyczne minimum:
$ 0.668389
$ 0.668389$ 0.668389
Aktualna cena:
$ 3.75
$ 3.75$ 3.75

Tokenomika Hestia (HESTIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Hestia (HESTIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów HESTIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów HESTIA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszHESTIA tokenomikę, poznaj cenę tokena HESTIAna żywo!

Prognoza ceny HESTIA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HESTIA? Nasza strona z prognozami cen HESTIA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.