Poznaj tokenomikę HeroesChained (HEC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HEC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika HeroesChained (HEC) Odkryj kluczowe informacje o HeroesChained (HEC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o HeroesChained (HEC) Heroes Chained is a fantasy action RPG game, where the player becomes a Guild Master and gathers heroes. Oficjalna strona internetowa: https://heroeschained.com/ Tokenomika i analiza cenowa HeroesChained (HEC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HeroesChained (HEC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 80.82K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 49.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 162.16K Historyczne maksimum: $ 3.3 Historyczne minimum: $ 0.00120063 Aktualna cena: $ 0.00162164 Dowiedz się więcej o cenie HeroesChained (HEC) Tokenomika HeroesChained (HEC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HeroesChained (HEC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HEC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HEC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHEC tokenomikę, poznaj cenę tokena HECna żywo! Prognoza ceny HEC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HEC? Nasza strona z prognozami cen HEC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HEC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.