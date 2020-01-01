Poznaj tokenomikę Helio (HELIO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HELIO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Helio (HELIO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HELIO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Helio (HELIO) / Tokenomika / Tokenomika Helio (HELIO) Odkryj kluczowe informacje o Helio (HELIO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Helio (HELIO) Helio is a blockchain analysis platform that empowers users to uncover insights and boost efficiency by leveraging AI to navigate blockchain complexities. It offers advanced analytical tools that simplify data interpretation, enabling users to make informed decisions. Helio's AI-driven approach helps streamline operations, providing a comprehensive view of blockchain dynamics for enhanced strategic planning and execution. Oficjalna strona internetowa: https://helio.fun/ Biała księga: https://helio.gitbook.io/helio Kup HELIO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Helio (HELIO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Helio (HELIO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 118.43K Całkowita podaż: $ 926.15M Podaż w obiegu: $ 926.15M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 118.43K Historyczne maksimum: $ 0.00493753 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00012787 Dowiedz się więcej o cenie Helio (HELIO) Tokenomika Helio (HELIO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Helio (HELIO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HELIO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HELIO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHELIO tokenomikę, poznaj cenę tokena HELIOna żywo! Prognoza ceny HELIO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HELIO? Nasza strona z prognozami cen HELIO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HELIO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.