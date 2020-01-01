Poznaj tokenomikę hehe (HEHE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HEHE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę hehe (HEHE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HEHE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o hehe (HEHE) hehe is a community token inspired by famous "hehe cat" meme hehe is a community token inspired by famous "hehe cat" meme Oficjalna strona internetowa: https://hehecat.org

Tokenomika i analiza cenowa hehe (HEHE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla hehe (HEHE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Całkowita podaż: $ 840.71M $ 840.71M $ 840.71M Podaż w obiegu: $ 840.71M $ 840.71M $ 840.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Historyczne maksimum: $ 0.04613771 $ 0.04613771 $ 0.04613771 Historyczne minimum: $ 0.00185227 $ 0.00185227 $ 0.00185227 Aktualna cena: $ 0.00217117 $ 0.00217117 $ 0.00217117

Tokenomika hehe (HEHE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki hehe (HEHE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HEHE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HEHE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHEHE tokenomikę, poznaj cenę tokena HEHEna żywo!

Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.