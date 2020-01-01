Tokenomika hBARK (HBARK)
Informacje o hBARK (HBARK)
The Barking Game is a gamified social media experience that rewards meaningful engagement on Twitter through blockchain technology. Players earn Bark Power daily by holding the $hbark token, the game’s primary utility token, and use it to "bark" (award points) to impactful tweets they want to amplify.
By seamlessly integrating Hedera blockchain mechanics with Twitter, the game fosters a dynamic community where users are incentivized to highlight and reward valuable content. Its transparent, blockchain-driven approach ensures fairness and accountability, creating a unique blend of social media interaction and decentralized technology.
At its core, The Barking Game is about encouraging authentic engagement, rewarding meaningful contributions, and amplifying impactful voices within a growing ecosystem.
Tokenomika i analiza cenowa hBARK (HBARK)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla hBARK (HBARK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika hBARK (HBARK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki hBARK (HBARK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów HBARK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów HBARK.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszHBARK tokenomikę, poznaj cenę tokena HBARKna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.