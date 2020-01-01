Poznaj tokenomikę Hawk (HAWK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HAWK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hawk (HAWK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HAWK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Hawk (HAWK) Hawk token is a Meme token issued on Binance Smart Chain. As an emerging Meme token, Hawk is more than just a string of digital codes. It carries the ambition to transcend traditional boundaries and challenge the market value of Shiba Inu (SHIB) on the Ethereum chain. It aims to become one of the most influential and active Meme tokens on BSC, injecting new vitality and possibilities into the BSC ecosystem. Oficjalna strona internetowa: http://hawk.city Tokenomika i analiza cenowa Hawk (HAWK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hawk (HAWK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.21M Całkowita podaż: $ 80.00B Podaż w obiegu: $ 74.52B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.74M Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Hawk (HAWK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hawk (HAWK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HAWK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HAWK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHAWK tokenomikę, poznaj cenę tokena HAWKna żywo! Prognoza ceny HAWK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HAWK? Nasza strona z prognozami cen HAWK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.