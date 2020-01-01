Poznaj tokenomikę Hacash (HAC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HAC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hacash (HAC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HAC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Hacash (HAC) / Tokenomika / Tokenomika Hacash (HAC) Odkryj kluczowe informacje o Hacash (HAC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hacash (HAC) Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management. Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies. Oficjalna strona internetowa: https://hacash.org/ Biała księga: https://hacash.org/whitepaper.pdf Kup HAC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hacash (HAC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hacash (HAC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 758.30K $ 758.30K $ 758.30K Całkowita podaż: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Podaż w obiegu: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 758.31K $ 758.31K $ 758.31K Historyczne maksimum: $ 46.68 $ 46.68 $ 46.68 Historyczne minimum: $ 0.308666 $ 0.308666 $ 0.308666 Aktualna cena: $ 0.502081 $ 0.502081 $ 0.502081 Dowiedz się więcej o cenie Hacash (HAC) Tokenomika Hacash (HAC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hacash (HAC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HAC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HAC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHAC tokenomikę, poznaj cenę tokena HACna żywo! Prognoza ceny HAC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HAC? Nasza strona z prognozami cen HAC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HAC już teraz! 