Oficjalna strona internetowa: https://app.virtuals.io/virtuals/14604

Tokenomika i analiza cenowa H4CK Terminal by Virtuals (H4CK)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla H4CK Terminal by Virtuals (H4CK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 158.71K
Całkowita podaż: $ 990.39M
Podaż w obiegu: $ 990.39M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 158.71K
Historyczne maksimum: $ 0.02680961
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.00016025

Tokenomika H4CK Terminal by Virtuals (H4CK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów H4CK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów H4CK.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.